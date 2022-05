Tal como lo había anunciado, Magaly Medina presentó este martes la segunda parte de la entrevista exclusiva que dio Rodrigo Cuba, quien ha hecho fuertes revelaciones de su escandalosa ruptura con Melissa Paredes tras la emisión de un ‘ampay’ junto a Anthony Aranda.

El deportista sorprendió a propios y extraños al revelar que la actriz se mostró arrepentida del ‘ampay’ con el bailarín, y que, tras pedirle perdón, le pidió retomar su relación.

“En su momento ella me pidió perdón a los dos días del ‘ampay’. (Melissa Paredes) me pide volver y tengo los WhatsApp, ella quería intentarlo y es ahí donde yo me voy a concentrar y le digo: ‘yo no voy a intentar volver contigo, si tú quieres esforzarte por recuperar esto es tu tema, yo no lo voy a hacer. Me dijo ‘Hola guapo’”, comentó.

En otro momento de la entrevista, el ‘Gato’ Cuba también revela que la exconductora de “América Hoy” se cambió de número con el objetivo de dejar atrás el escándalo y recuperar su matrimonio, pero todo cambió cuando le dijo que debía asumir sus gastos.

“Se cambió de número para hacer borrón y cuenta nueva. Esa noche le dije empiezas a pagar todas tus cosas y luego trató de convencerme que saque mi comunicado. ‘Me has hecho daño, me he quedado sin trabajo’. Cuando le digo paga la mitad de las cosas, ahí me dice: ‘ya no quiero nada contigo, ya no voy a intentar nada’, además yo tampoco quise sacar el comunicado”, cuestionó.

