Melissa Paredes declaró para el programa “Amor y Fuego”, minutos antes de ingresar a una entrevista con una psicóloga, donde también asistió Rodrigo ‘Gato’ Cuba y su menor hija.

Una reportera del programa de espectáculos le consultó a Paredes por la denuncia que le interpuso el padre de su hija por chantaje y extorsión, pero ella prefirió no brindar detalles.

“No he querido hablar del tema porque es algo muy delicado, esperemos que esto se solucione rápido solo puedo decir eso, y pedirles que respeten la privacidad de mi hija”, respondió.

Al no conseguir una sólida respuesta, la reportera de “Amor y Fuego” le preguntó a Melissa si ella considera que Jorge Cuba asesora mal a su hijo Rodrigo y la exconductora calificó de “cáncer” a su exsuegro.

“Él (por Jorge Cuba) es el cáncer de esa familia definitivamente”, indicó Melissa Paredes de manera tajante.

Cabe mencionar que Melissa no quiso hablar sobre la denuncia que Daniel León le puso a Ale Venturo por violencia psicológica en agravio de su menor hija. “Para mí es súper complicado hablar de ese tema porque para empezar no tengo ni idea. Solo he visto los avances de ustedes, pero no puedo decir nada más”.

