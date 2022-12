Melissa Paredes afina detalles de su participación en la final de “El Gran Show” y este sábado, 10 de diciembre, llegará a la pista de baile acompañada de su pareja, Anthony Aranda, con quien espera impactar al jurado.

“Quiero levantar la copa y llego a la final con una coreografía que va a impactar, va a sorprender, este sábado verán a una Melissa que no habían visto. Sé que el jurado va a estar más exigente que nunca y yo siento que a las mujeres nos exigen más, no nos perdonan una, pero estoy ensayando mucho para entregar un show impecable. (…) Me estoy esforzando por llegar a la ronda final porque bailaré una balada que me hace acordar a mi bebé, será un momento muy emotivo”, señaló.

La modelo y actriz, quien ensaya arduamente, no dudó en llevar como refuerzo al popular ‘activador’ con el objetivo de llevarse la copa y el premio mayor de esta temporada.

“Como nunca estuve en sentencia, nunca necesité traer un refuerzo, pero ahora, para la final, Anthony está conmigo, y estoy feliz de que él regrese a la pista, estar aquí nuevamente juntos me genera un sentimiento muy bonito porque aquí nos conocimos”, destacó la influencer.

Tras recordar que conoció a su actual pareja en el programa de Gisela Valcárcel, Melissa Paredes destacó el talento del ‘activador’ y cree que él le ayudará a consagrarse como la ganadora de esta temporada.

“Yo no creo en cábalas, sinceramente, yo llego con Anthony porque él es un gran bailarín y porque tenemos una química muy bonita en la pista. Nosotros estamos ensayando mucho porque queremos dar lo mejor en la pista”, acotó.

