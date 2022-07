Los personajes de la farándula de nuestro país siempre están en el ojo de la tormenta. El último viernes Melissa Paredes, ‘Don Gato’, Raúl Romero, Lucía de la Cruz y Fiorella Méndez protagonizaron algunas noticias y aquí te contamos qué ocurrió con ellos.

Lucía de la Cruz y Luisito Caycho hablan de su reencuentro

Tras el reencuentro que protagonizaron hace unos días en España, Lucía de la Cruz y Luisito Caycho se enlazaron con “América Hoy” y revelaron cómo se sintieron al volverse a ver después de algunos años.

El polémico exintegrante del fenecido reality “Bienvenida La Tarde” indicó: “Sentí lo mismo que sentí desde la primera vez que la vi, ese amor, esa atracción (…) No voy a negar que me ‘movió el piso’”.

Mientras que la criolla precisó: “Yo he vivido mucha cosas y para poder hacer una relación nuevamente con una persona que ya ha estado en mi vida, tengo que pensarlo mil veces, pero siempre tendré el amor por mi ‘cuculí’.

Raúl Romero lanza libro y lo presentará en España

Raúl Romero sorprendió al anunciar el lanzamiento de “Diario de Ejercicios”, su primera novela, texto que ha trabajado con la Editorial Universo de Letras del Grupo Planeta.

El texto saldrá en físico en España pues en el resto de países, incluido el Perú, puede ya adquirirse en versión electrónica. Su presentación oficial se realizará este 23 de julio en la Librería Documenta, en la ciudad de Barcelona.

Fiorella Méndez: La critican por promocionar curso de marketing

Fiorella Méndez reanudó sus actividades en las redes sociales tras el ampay que protagonizó hace unos meses con Óscar del Portal, y utilizó su cuenta de TikTok para promocionar un curso de marketing digital.

Sin embargo no imaginó la cantidad de críticas que le lloverían debido a esto. “¿Clases de tramposería?”; “Me estás diciendo que me puedo graduar de candy?”, “Clases de cómo ser la otra”, fueron algunos de los comentarios que se leen.

Melissa Paredes denuncia a ‘Don Gato’ por violencia psicológica

Melissa Paredes denunció a su exsuegro, Jorge Cuba, en la comisaría de Magdalena del Mar por el delito de violencia psicológica en agravio suyo y de su nieta. cuando se encontraban en la casa de la madre de Rodrigo Cuba, lugar donde estaría pernoctando la menor.

La actriz señaló ante la Policía que, por acuerdo con la Unidad de Protección Especial (UPE) del MIMP, ella podía acompañar a su hija mientras se quedaba en casa de la mamá del futbolista, sin embargo, su exsuegro la habría instado a retirarse tras recibir la visita de su abuela Elena Taguada.

“No va a ingresar de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo, es más deberías irte tu también, ándate de una vez porque va a venir el ministerio y yo no quiero que te encuentren acá. (...) Estás loca, eres una mala madre y no me digas lo que tengo que hacer”, fueron las palabras que habría utilizado ‘Don Gato’.

Rosángela y Ducelia se agarran a empujones en “Esto es Guerra”

Durante la edición de “Esto es Guerra” del último viernes, un tenso momento se vivió en el set del reality luego de que Rosángela Espinoza y Ducelia Echevarría se agarraran a empujones frente a cámaras.

Todo ocurrió cuando las chicas realitys intentaban sumar puntos para sus respectivos equipos en el juego “Michi Tic Tac Toe”. Al intentar poner sus fichas sobre el panel, ambas se enfrascaron en un intercambio de jaloneos y empujones.

Al ver que Rosángela y Ducelia habían perdido los papeles y estaban a punto de irse a los golpes, sus compañeros corrieron rápidamente para separarlas con ayuda de los árbitros.

