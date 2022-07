Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para responderle a Melissa Paredes, quien dejó entrever que la conductora de ATV recibió dinero por parte de la familia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba para que sus opiniones sean a favor del futbolista.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” negó haber recibido dinero de la familia Cuba y recalcó que sus opiniones son personales.

“Mi vida y mi carrera son totalmente transparentes. Nadie va a venir a llamarme angurrienta y a decirme que yo me vendo por dos soles, ni por cien, ni por mil, ni por un millón de soles”, sentenció.

“Sepan ustedes que soy la mujer más orgullosa de la carrera que tengo, que es incorruptible, pese a este país de corruptos. Soy una de las personas más honestas. Vivo de lo que me da mi carrera”, añadió.

Finalmente, Medina defendió su trabajo y el de su equipo de investigación. Ella negó algún tipo de complot contra Melissa Paredes.

“No me vendo por dos reales, ni por un millón de reales. No soy una desempleada cualquiera o alguna tontita... De prostituta no tengo ningún pelo, no soy alguna prostituta, no estoy en venta, no hay que me compre. No hay dinero en el mundo que compre lo que yo pienso y lo que yo opine... Acá la que se vende no soy yo”, concluyó.

