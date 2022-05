La madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, solicitó al padre de Rodrigo Cuba, Jorge sentarse a conversar como familia sobre el nuevo pedido de tenencia que ha generado gran polémica entre la actriz y el futbolista en los medios de comunicación.

Esta última semana, Melissa y Rodrigo han salido a dar sus versiones sobre su separación, sin embargo, la gran perjudicada sería la hija de ambos. Por eso, Celia Rodríguez solicitó, en el programa ‘América hoy’, la presencia de un sacerdote para conciliar.

“Basta, señor Jorge Cuba, si usted quiere hacer algo bueno por nuestra nieta, acérquese, conversemos, no diga ‘no, no hay forma, no hay manera’ cualquiera puede pedir una nueva conciliación y si no está de acuerdo conversemos como familia, llamen a un sacerdote para poder estar todos juntos, pero todo por el bien de mi nieta, por favor, ya basta, ya se divorciaron, cada uno está con su pareja”, manifestó visiblemente preocupada.

También alzó su voz de protesta contra la filtración de una foto enviada a Rodrigo Cuba, donde se ve a su nieta sobre las piernas del bailarín, Anthony Aranda, quien la estaba cuidando porque la pequeña estaba enferma.

“Ese es mi pedido, no puede estar mi nieta en todas las redes, sin bien le tapan la carita, pero su foto en una pierna donde todos piensan mal, yo también pensaría mal, pero no saben el contexto, no saben que mi hija está cuidando muy bien a su hija”, lamentó.

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 6

VIDEO RECOMENDADO

Michelle Soifer casi golpea a Rosángela tras recibir tortazo en ‘Esto es guerra’

Michelle Soifer casi golpea a Rosángela tras recibir tortazo en ‘Esto es guerra’