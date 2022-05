Se abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Tras las últimas declaraciones del futbolista, donde reafirma que la actriz le fue infiel, la modelo reveló conversaciones para intentar demostrar que sí se encontraba separada antes de ser ampayada con Anthony Aranda.

A través de la página de Instagram Instarándula, la modelo compartió reveladores chats que habría sostenido con el futbolista del club Sport Boys antes y después que fuera captada en comprometedoras situaciones con el bailarín.

Melissa niega que chats sean falsos:

Tras la difusión de los pantallazos, las críticas contra la influencer no se hicieron esperar e incluso muchos pusieron en tela de juicio la veracidad de las conversaciones. Al respecto, ‘Samu’ Suárez anunció que Melissa Paredes se volvió a comunicar con él para supuestamente demostrar con pruebas que los chats son reales.

“A muchas de las personas que me escribían y me decían que esos chat eran editados, yo les decía: ‘Bueno, estoy esperando a que salga el ‘Gato’ Cuba a decirle que son editados y yo los sacaba’ (…) La gente es libre de pensar que esos chats pueden ser editados, hace unas horas Melissa me envió esto”, manifestó el presentador de espectáculos antes de mostrar la grabación.

Fueron en total cuatro videos con los que Melissa Paredes intenta demostrar que cada pantallazo enviado de su celular es real y que no pasó por ningún programa de edición para alterar los mensajes.

“Para que vean que es real ahí están mis conversaciones (…) Estoy grabando esto por si me roban mi celular o algo porque con esa gente me da miedo”, se le escucha decir a la actriz, quien se encontraba en el quinceañero de su hermana al momento de la grabación.

VIDEO RECOMENDADO:

Melissa Paredes: las 5 frases más resaltantes que dejó su entrevista con Ethel Pozo en “América Hoy”

Melissa Paredes en la entrevista que ofreció al programa “América Hoy” no pudo evitar quebrarse al asegurar que ella no es la víctima en esta polémica que vive con su exesposo.