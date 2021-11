Este martes 9 de noviembre se dieron a conocer más detalles de la batalla legal entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes en el Cuarto Juzgado de Familia. El programa “Magaly TV: La Firme” reveló las exigencias del futbolista peruano en la demanda que interpuso a la madre de hija.

En el mencionado expediente también figura la transcripción de una nueva conversación entre Melissa y Rodrigo, donde se logró evidenciar que Paredes insultó al padre de su hija, mientras la menor de edad se encontraba en la casa.

“Eso quiere decir que alguien grabó esta conversación entre ellos. Cuando él le dice que no se calatee, eso quiere decir que no solo ella estaba grabando, posiblemente él u otra persona grabó esa conversación”, comentó Medina antes de mostrar la transcripción de la mencionada conversación.

Conversación entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, donde actriz insulta al futbolista

Melissa Paredes: No es sano que estemos hablando tú y yo, vete de mi casa,eres un sínico, descarado

Rodrigo ‘Gato’ Cuba: Estoy viniendo a ver a la bebé y tú me estás votando de la casa. ¿Por qué estás cortando la visita?

M: Porque eres un cínico para venir a mi casa para decirme que muchas veces yo no duermo con mi hija. Cínico, psicópata, anda hazte ver la cabeza. No sé qué clase de hombre eres

R: No es bueno que te pongas en ese plan delante de la bebé, Melissa

M: Tú no te pongas en ese plan, estoy harta de tus mentiras

R: Yo estoy tranquilo, no estoy discutiendo contigo

M: Claro, estás tranquilo porque eres un psicópata

R: Ok, me voy a ir porque me estás botando

M: ¿Qué te haces el bueno? Psicópata, lárgate

