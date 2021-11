Padre de Rodrigo Cuba revela qué le dijo a su hijo antes de casarse con Melissa Paredes

Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, se presentó en el programa “Amor y Fuego” luego que su hijo y la conductora Melissa Paredes llegaron a una conciliación.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el exviceministro confesó haber advertido a su hijo de la presión mediática a la que se expondría si se casaba con Paredes, una figura del espectáculo nacional.

“En realidad, como padre, siempre he querido para mi hijo lo mejor, y cuando me refiero a lo mejor es no llegar a este tipo de situaciones como se llegó ahora. Esto, yo como padre, se lo dije a mi hijo, se lo dije a mi hijo”, dijo Jorge Cuba.

Según Cuba, él cree que casi todos los romances de la farándula finalizan en malos términos: “No, no lo presagiaba, Gigi (Mitre). Todos los casos que se dan de parejas de la farándula terminan en esto, casi todos, por no decir todos”.

“Es por ambos lados (en el fútbol y en la farándula), pero en el caso de mi hijo, tiene una conducta intachable”, aclaró.

Jorge Cuba descartó haber discriminado a la exconductora de “América Hoy”, pero sí confesó haber advertido a su hijo de la presión mediática.

“Esa fue mi recomendación: piensa bien, mira bien, recién la conoces, hace muy poco tiempo”, contó.

“De ninguna manera (celebró que se case con Melissa), yo se lo dije a él y se lo dije a su familia, a toda la familia, y la familia entera ninguno estaba de acuerdo, se los digo así, ninguno estaba de acuerdo”, agregó.

