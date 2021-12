Melissa Paredes se alista para las fiestas de fin de año y en declaraciones al programa “Mujeres Al Mando” habló sobre sus planes, en los que podría estar incluido Anthony Aranda, el bailarín con el que la ampayaron besándose.

Inicialmente, la exreina de belleza fue consultada sobre dónde y con quién pasaría Navidad. “Con mi hija, con mi bebé, me toca pasarlo con ella este año. Con mi mamá, con mis hermanos... Me encanta que sea mi casa el centro de la reunión”, indicó.

Pero la revelación llegó cuando el reportero del magazine de Latina le preguntó qué pensaba hacer en Año Nuevo. Fue ahí que Paredes admitió que haría un viaje al extranjero, y no quiso revelar quien sería su acompañante. “Ya toca... No preguntes con quién no más”, dijo entre risas.

Deprimida

Por otro lado, Melissa Paredes manifestó que este 2021 le ha dejado muchas enseñanza y asegura que agradece por “todo lo bueno y también por lo malo”. “Uno aprende de cosas que nos pasan y de errores que unos mismo comete, la vida te enseña”, admitió.

“A veces uno se deprime, como yo estuve en un cuadro de depresión muy fuerte y estuve casi medicada, y no me llegaron a medicar por todo lo de mi hija y no podía permitirme eso, pero uno aprende de los errores para no cometerlos otra vez”, finalizó.

Melissa Paredes cuenta con quien pasará Navidad y Año Nuevo https://www.latina.pe/noticias

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens envía mensaje a los enfermeros del país

Rebeca Escribens envía mensaje a los enfermeros del país https://www.americatv.com.pe/