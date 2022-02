Melissa Paredes reveló detalles de los difíciles momentos que le tocó atravesar luego de que el programa “Magaly TV: La Firme” difundiera un ampay suyo con el bailarín Anthony Aranda.

En una entrevista para el diario Trome, la actriz confesó que tuvo que buscar ayuda profesional luego de que llegara a tener pensamientos suicidas en medio de la presión mediática que sufrió tras ser captada besando al popular ‘Activador’.

“No lo hice (atentar contra su vida), pero sí se me pasó por la mente y ahí decidí ir al especialista, porque sola no podía pasar por ese trance. De hecho, tengo todo el apoyo de mi familia, hermanos; sin embargo, necesitaba la ayuda de un profesional”, reveló la exconductora de “Mujeres al Mando”.

La modelo confesó además que el amor hacia su hija Mia y el soporte de Anthony Aranda fueron claves para superar las ideas de atentar contra su vida.

“Primero pienso que tengo que estar viva por mi hija, no voy a negar que tuve pensamientos feos, y por ella y para ella es que sigo adelante. Las mujeres también nos levantamos y seguimos con nuestra vida porque no vamos a dejar de estar con alguien porque nos señalan con un dedo sin saber la verdad”, indicó.

Melissa Paredes protagonizó un sonado ampay en octubre del 2021. El programa de Magaly Medina difundió imágenes suyas en situaciones cariñosas con Anthony Aranda, su compañero de baile en Reinas del show, pese a que aún seguía casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

