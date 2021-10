La conductora Melissa Paredes se presentó en la reciente edición de “América Hoy” luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un ‘ampay’ de la presentadora junto a su bailarín de “Reinas del show”, Anthony Aranda.

La actriz contó su verdad a través de una conversación en vivo con Janet Barboza y Ethel Pozo. “El momento que estoy pasando es duro y realmente no me lo esperé de esta manera”, fueron las primeras palabras de Paredes en “América Hoy”.

“Las cosas se venían dando y se había conversado (con su esposo y su círculo más íntimo). Era un tema que se sabía a puertas cerradas y bajo siete llaves”, añadió.

Melissa Paredes admitió que su error fue no haber comunicado su separación de manera pública. “Primero, poner los puntos claro. Me sorprendió mucho su comunicado (del ‘Gato’ Cuba) y no me lo esperé. Lo habíamos acordado desde hace varios días”, explicó.

‘Ampay’ de Melissa Paredes y su bailarín

Las comprometedoras imágenes de Melissa junto al bailarín y en el interior de un auto se difundieron en medio de sorpresas porque ante el ojo público, la conductora aún mantenía un sólido matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

En medio de duras críticas por parte de los cibernautas, la presentadora de televisión recurrió a sus redes sociales para aclarar que estaba separada del padre de su hija desde la última semana del mes de setiembre.

“Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de setiembre, Rodrigo (Cuba) y yo decidimos finalizar nuestra elación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos. Somos y seremos siempre muy buenos amigos. A su vez, solicitamos el respeto por nuestra intimidad, como lo manifesté al principio de estas líneas, no es nada sencillo”, fue el comunicado de Paredes en Instagram.

Pese al comunicado de Melissa Paredes, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba emitió otro pronunciamiento en redes sociales y que no coincidía con la versión de su aún esposa.

“Este será el primer y único comunicado que haré, por el amor y respeto que le tengo a mi hija y a mi familia”, inició el comunicado de Cuba en su perfil de Instagram.

“El día de hoy he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación y, sólo puedo decirle que la he amado, respetado y procurado como es y fue mi compromiso de vida al unirnos en matrimonio”, añadió el futbolista.

