Este martes, el programa “América Hoy” volvió a presentar su secuencia “Expedientes secretos” y nadie se salvó, ni su conductora Melissa Paredes, quien casi se retira del set al ver la imagen que presentaron de su adolescencia.

En la foto se ve a Paredes a sus 18 años y haciendo una extraña pose ante la cámara. La modelo, al ver la imagen, cayó de risa en el mueble del set y luego quiso salir del set. Aún así contó qué pasó en dicho cuadro.

Paredes detalló que aparece sentada y en bikini entre las rocas de la playa del Callao. “Para aclarar, no estaba orinando. Era en la playa de Ventanilla. Según yo, me estaba sacando una foto sexy”, comentó entre risas.

Del mismo modo, Paredes confesó que se sometió a una cirugía estética en la nariz. “Sinceramente, me hicieron la nariz muy bonita, cambió todo el rostro y era otra. No me hice el mentón”, reveló a sus compañeros.

La figura de Jossmery Toledo también fue analizada, y un especialista comentó que la exintegrante de la Policía se habría hecho la lipomarcación. “Me encantó la lipomarcación, el perfilamiento facial, el cuello, la clavícula”, acotó el especialista.

