En la reciente emisión de “Mujeres al mando”, Melissa Paredes confesó públicamente que cuando comenzó su relación con el bailarín Anthony Aranda estaba sufriendo de depresión.

“Tú nos comentaste, la primera vez, que él fue tu salvavidas. Y eso es muy bonito, te lo digo de verdad”, comentó Giovanna Valcárcel. “Nadie sabe en el momento en que yo estaba, pero sí fue mi salvavidas”, respondió inmediatamente Paredes.

En esa línea, la exfigura de América Televisión se mostró agradecida con Anthony porque se mantuvo a su lado “en su peor momento de su vida”.

“Yo le dije una vez a él: ‘tú has estado en el mejor momento de mi vida y en el peor momento de mi vida. Allí está la puerta, ¿Estás seguro de que quieres quedarte?’ Cuando me pasó todo esto, yo estaba en un nivel de depresión, mi energía estaba por el piso, yo no era yo, era horrible como estaba...”, comentó.

“Anthony siempre estuvo allí, nunca me soltó la mano, nunca nos soltamos, siempre estuvo allí, como amigo, como compañero, como la persona que te da su apoyo cuando más lo necesitas”, acotó.

Al ser consultada sobre cómo superó su depresión, Melissa reconoció que “fue muy difícil, yo tenía mis días. Había días que yo, la gente que sabe de depresión y de estas cosas sabe que no es que una persona está deprimida todo el tiempo, tenemos picos, la depresión es así. Pero mi hija ha sido mi fuerza todo este tiempo”.

