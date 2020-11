Luego que Manuel Merino jurara como presidente del Perú, en las redes sociales empezaron a circular unos memes en donde lo comparaban con el controvertido Eddie Hidalgo, conocido popularmente como ‘Mero Loco’. La expareja de Susy Díaz rompió su silencio y señaló que el parecido que hay entre él y al jefe de Estado se debe a que son primos hermanos.

‘Mero Loco’ señaló que ha tomado con humor las comparaciones de la gente, pues reconoce que es muy parecido a Merino.

“Tomo con buen sentido del humor las comparaciones, nos parecemos bastante en verdad. La gente me dice que somos igualitos, hasta en la forma de hablar, pasan los taxistas y me dicen: ‘Mero presidente’, pero lo que mucha gente no sabe es que él es mi primo hermano. Su mamá es hermana de mi madre”, señaló al diario Trome.

Asimismo, el empresario reconoció que son bastante cercanos y recordó algunas vivencias que compartieron juntos en Tumbes.

“Él es Merino de Lama y yo soy Eddie Hidalgo de Lama. De niño jugábamos bastante, hemos ido a la playa y vivíamos en el mismo barrio, en la avenida Grau con la calle Gálvez, en Tumbes”, acotó.

Finalmente, ‘Mero Loco’ le deseó lo mejor a Manuel Merino en su labor como presidente del Perú. “Claro. Le mando la mejor de las vibras. Que le vaya excelente por el bien del país, estamos preocupados por el futuro del Perú, así que tiene que hacer las cosas bien. Ahora tendré más clientela por el parecido físico”, puntualizó.

