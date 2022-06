La cantante Micheille Soifer se vio obligada a cancelar los shows que tenía pactado con la comunidad LGBTQ por complicaciones en su estado de salud.

Monumental Music informó que su artista se vio obligada a suspender sus presentaciones de este fin de semana en Lima y en el interior del país.

“En las últimas horas, la cantante de género urbano ha presentado complicaciones en la salud de su voz, y a pesar que se ha tratado de controlarlo para continuar con sus actividades musicales, lamentablemente no se ha logrado, por lo que su médico tratante recomienda descansar para recuperar fuerzas y así una pronta recuperación”, comunicó a la opinión pública.

Redes sociales de Micheille Soifer

Asimismo, pone en conocimiento que Micheille Soifer se encuentra muy apenada por esta decisión, pues iba a ser coronada por la comunidad LGBTQ. Además de contar con otras tres presentaciones más.

“Una vez más ofrecemos nuestras más sinceras disculpas ante las consecuencias de esta decisión que vela por la integridad física de nuestra artista. Las presentaciones suspendidas de este fin de semana serán reprogramadas con previa coordinación e informadas por nuestras redes sociales”, finalizó el comunicado de Monumental Music.

Por su parte, Micheille utilizó su cuenta de Instagram para disculparse con sus seguidores. “Estoy haciendo este video para disculparme con todas ustedes porque lamentablemente no voy a poder cumplir con mis presentaciones que tenía este fin de semana. Es la primera vez, tuve una recaída en salud y el doctor me ha recomendado estar en cama unos días para recuperarme, y la verdad me da mucha pena porque tenía un show increíble para todos ustedes, y espero lo más pronto posible recuperarme para reprogramarlo. Ahora solo me queda descansar y espero verlos muy pronto. Gracias por la comprensión”, dijo la popular cantante.

