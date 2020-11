Miguel Arce, actor peruano que también radica en México, fue contactado por el programa “Magaly TV: La Firme” y reveló detalles desconocidos de la brutal agresión que sufrió Stephanie Valenzuela, quien fue estrangulada, golpeada y hasta mordida en su rostro por Eleazar Gómez, el actor mexicano que fue su pareja durante los últimos meses.

“Lo más fuerte es cómo tuvo que salir, ¿no? Gabriel Blanco, mi exmanager vive abajo (del departamento de Stephanie Valenzuela) y me cuenta que se escuchaban los gritos. Ella estaba corriendo por el pasadizo desnuda para que, por favor, alguien le abra la puerta; a ese grado de desesperación, hasta que alguien abrió la puerta. El vecino la ayudó, se sacó el polo y se lo puso a ella”, manifestó el actor.

“Stephanie me escribe a las 5 de la mañana desde la delegación y lo leí a las 6:30 de la mañana. Me cambié y me fui a ayudarla. Estuvimos viendo el tema, ha tenido que pasar médico legista y psicólogo", agregó el exchico reality a las cámaras del programa que conduce Magaly Medina por ATV. Según se señala en el reportaje, Stephanie Valenzuela le dio permiso para que declare a dicho espacio.

Asimismo, contó que los hechos se dieron luego de una cena romántica en la que Eleazar Gómez le habría propuesto matrimonio a la modelo. "Hubieron reclamos y las cosas se les fueron de las manos (...) Tiene mordeduras. Tiene marcas en el cuello, cara, rostro, mentón”, contó el modelo, quien agregó que el actor de Televisa intentó ahorcarla, según le contó la ‘influencer’.

Miguel Arce contó cómo fue la agresión de Eleazar Gómez a Stephanie Valenzuela. (TROME)

Como s recuerda, fue el reportero mexicano Carlos Jiménez, del Grupo Fórmula, quien dio a conocer el último jueves a través de su cuenta en Twitter, que Stephanie Valenzuela había sido agredida por su pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, solo horas después de haberle propuesto matrimonio.

LA MODELO PERUANA STEPHANIE VALENZUELA es la mujer agredida por el actor Eleazar Gómez.

Agentes de @SSC_CDMX la auxiliaron cuando @EleazarGomez33 la estaba atacando en @LaNapolesCdMx

Lo acusa de intentar estrangularla y lesionarla.

Él acabó detenido en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/u2MwwHIEQ0 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 5, 2020

La noticia inmediatamente rebotó, no solo en medios mexicanos, sino también en portales extranjeros y obviamente peruanos. Horas más tarde, el mismo hombre de prensa, mostraba las lesiones que le dejó Gómez a Valenzuela e informó que el actor ya se encontraba detenido.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

YA ESTÁ EN EL RECLUSORIO SUR

La @FiscaliaCDMX encarceló esta noche al actor @EleazarGomez33

Agentes de @PDI_FGJCDMX lo trasladaron al penal ubicado en @XochimilcoAl

Este viernes tendrá audiencia ante un juez de control.

Asi lesionó a su víctima.



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/FXb1r76MW8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

