La esposa de Miguel Trauco, Karla Gálvez, se pronunció en su cuenta oficial de Instagram luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un video del futbolista peruano junto a Valeria Roggero en un restaurante de Milán, Italia.

En su mensaje público, la madre de los dos hijos del deportista nacional señaló que está separada de Trauco, pero que se mantienen en comunicación como padres de familia.

"Debido al constante acoso de los medios, me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo, ya no mantenemos una relación de pareja. La relación que tenemos actualmente se restringe a nuestras responsabilidades como padres”, escribió Gálvez en su perfil de Instagram.

Además, aclaró que no tiene intenciones de declarar para la prensa sobre la nueva vida sentimental de Trauco.

"Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declación al respecto. Las noticias que lo involucran, solo le conciernen a él”, sentenció.

Esposa de Miguel Trauco, Karla Gálvez, confirmó ruptura. (Magaly TV/ATV)

