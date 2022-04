Karla Gálvez, expareja del futbolista Miguel Trauco, sorprendió tras anunciar en sus redes sociales que se comprometió en matrimonio con el cantante de cumbia Franc Mendoza.

En su perfil de Instagram, Gálvez compartió una fotografía donde aparece junto al cantante, ambos sonríen y muestran sus manos donde se les ve unos anillos.

“Feliz aniversario amor mío. Y mi respuesta es sí”, escribió en la leyenda de la instantánea que hasta el momento suma más de mil “Me gusta” y un sinfín de comentarios.

El cantante de cumbia recurrió a los comentarios para expresar las ansias que tiene por darse el sí con Karla. “Feliz aniversario vida mía. Vamos ya a la iglesia”, fue el mensaje que escribió en el reciente post de su pareja.

Los seguidores de Karla Gálvez se mostraron felices por ella y no dudaron en desearlo lo mejor. “Esa sonrisa que te manejas de oreja a oreja merece decir si a todo”, “Hermosos”, “Muchas felicidades”, “Te mereces cosas bonitas de la vida”, “Felicidades chicos, que Dios siga bendiciendo su relación. Un abrazo”, son algunas reacciones de sus fans.

En septiembre de 2020, Karla confirmó que estaba separa de Miguel Trauco luego que salieran a la luz unas imágenes del deportista con la modelo Valeria Roggero en Italia.

“Me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres “, señaló Karla Galvez en un comunicado difundido en Instagram.

“Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto”, agregó la expareja de Miguel Trauco.

VIDEO RECOMENDADO

Miguel Trauco intercambió camiseta con Neymar a pesar de la goleada ante PSG

El peruano Miguel Trauco y Neymar intercambiaron la camiseta tras el partido por la Copa de la Liga. (Video: ESPN)