Milena Zárate se confesó con sus seguidores y en una reciente entrevista al programa “Modo Espectáculos” y decidió contar de una extraña enfermedad que padece hace 8 años.

La cantante señaló que no conoce cuál es el mal que la aqueja, pues pese a que ha pasado por varios médicos, su diagnóstico parece no llegar.

Zárate contó que cada vez que le da una simple gripe, su cuerpo empieza a hincharse y retener líquidos, hecho que imposibilita que siga sus actividades diarias.

“Yo me empiezo a hinchar, mi cara se empieza a inflamar. Mi garganta la siento como si me ahorcaran. Me hincho del pecho hacia arriba, retengo líquidos, toda la masa muscular se me va. Me da ataques de depresión, me siento débil cuando me da esto”, afirmó la artista entre lágrimas.

La colombiana afirma que hasta el momento un médico la diagnosticó con “Insuficiencia supra renal”, pero el tratamiento no fue suficiente para detener los síntomas de dicho mal.

Milena Zárate y su enfermedad - TROME (Video: Latina)

Hace unos días la presentadora estuvo al lado de su hermana Greissy Ortega para el programa “Amor y Fuego” de Willax TV y señaló que las personas merecían segundas oportunidades, pese a lo que pasó con su exesposo, Edwin Sierra.

Cabe señalar que en el 2014, el actor cómico fue captado con Ortega saliendo de una consulta ginecológica. Desde ese momento, se empezó a especular sobre la gran confianza que tenían los cuñados. Hasta que Zárate afirmó en “El valor de la verdad” que Sierra la engañó con su hermana cuando estaba embarazada.

