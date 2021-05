Milena Zárate fue sorprendida este jueves por la producción de “Amor y Fuego” al mostrar imágenes de su pareja, Augusto Barrera, en una cena con Thamara Gómez en un restaurante en San Miguel.

En las imágenes se ve al deportista con la integrante de Puro Sentimiento comiendo junto a una tercera amiga. Luego suben a la camioneta de la colombiana, el cual conducía Barrera.

Es así que los reporteros del programa de Willax se acercaron a la cantante de cumbia y aseguró que no estaban “haciendo nada malo”, pues tenían que cerrar un negocio en común.

Zárate, que fue invitada al espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre, se mostró indignada por el video y reveló que hace dos días no lo ve, pues había discutido con él. Es más, contó que se llevó su auto porque estaba en el taller. “Están de moda las motosierras”, comentó.

La colombiana contó que no sabía que su novio tenía como amiga a Gómez. “Me dijo que iba a ir a unas reuniones pero ni idea que iba a ser con esta chica, además, ¿reuniones de noche?”, cuestionó.

Finalmente, Zárate señaló que no ponía las manos al fuego por su pareja y espera una buena explicación.

“Lo que me incomoda es ver la reacción de él, porque si no estoy haciendo nada malo, pues hablo normal, pero esa reacción de irse asustado y la otra ahí escondida, como que da mucha suspicacia... Me va a tener que explicar muy bien, primero qué hacía a esa hora en la noche, segundo, con mi carro, y tercero, por qué reaccionó de esa manera”, comentó.

