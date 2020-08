Una celebración sin tapujos del deseo femenino que rebosa de metáforas sexuales gráficas, la canción “WAP” de Cardi B con colaboración de Megan Thee Stallion encabeza los ránkings, y ha dejado a la derecha estadounidense acalorada y molesta por la indecencia.

Pero ha tenido buena prensa esta clase magistral de obscenidades, difundida este mes, cuyo acrónimo referente a una vagina bien lubricada no deja nada librado a la imaginación.

Algunos la consideran un himno feminista. Otros se horrorizan por su indulgencia escandalosa en detalles impúdicos. Pero “WAP” arrancó al tope de los ránkings en Estados Unidos y en apenas semanas llegó a varias reputadas listas de verano.

“I don’t cook, I don’t clean/But let me tell you, how I got this ring” (”No cocino, no limpio/Pero déjame contarte, cómo obtuve este anillo”), rapea Cardi B en una de las pocas líneas que pueden ser publicadas en un medio de prensa familiar, antes de comenzar a dar detalles escabrosos de sus proezas sexuales.

La canción en sí es simple, y su elemento musical más prominente es una parte contagiosa de la canción bailable de los 90 en Baltimore “Whores in This House” (Putas en esta casa) de Frank Ski.

Es la presentación lírica lo que hace la diferencia: Cardi B, del Bronx, y Megan Thee Stallion, de Houston, se deleitan en cantar cada estrofa jugosa.

El videoclip muestra a las dos mujeres bailando en una fantástica mansión digna de Willy Wonka, brincando en zapatos con altísimos tacones y vistiendo corsets de colores de golosinas entre animales exóticos como tigres y serpientes en algunas escenas, y en una piscina llana con bikinis de vinilo en otras.

Los críticos alabaron la canción, y un desafío de baile de “WAP” se tornó viral en TikTok.

Pero algunos republicanos escandalizados respondieron con disgusto.

“#WAP (que escuché de manera accidental) hizo que quisiera echarme agua bendita en mis oídos”, tuiteó el aspirante republicano al Congreso James Bradley, de Los Ángeles.

Ben Shapiro, un destacado columnista conservador, hizo una dramática lectura de la letra -que dio lugar a muchas burlas- y consideró que el hit es un paso atrás para las feministas.

Pero la respuesta negativa no ha limitado el ascenso de “WAP”. “Siguen hablando y los números siguen subiendo”, dijo recientemente Cardi B, de 27 años.

“Hipocresía”

Algunos usuarios de las redes sociales destacan que los conservadores que critican a Cardi B también eligieron a un presidente que se jactó de “agarrar” a las mujeres “por el coño”.

Sus críticas no sorprenden a Sherri Williams, una experta en medios masivos de comunicación de la American University en Washington DC, que ha escrito sobre el estilo de feminismo de Cardi B.

“La patriarquía siempre castiga a las mujeres por discutir cualquiera de sus experiencias sexuales”, dijo a la AFP.

“Si una mujer es una sobreviviente de una agresión sexual, es culpada por sus acciones o por la ropa que viste. Si una mujer habla del deseo sexual, es catalogada de inmoral”, indicó.

La “hipocresía” es mayor si consideramos que las dos raperas de “WAP” son negras, dijo Williams.

“Tradicionalmente, los valores estadounidenses han significado la subyugación sexual y el terrorismo sexual de las mujeres de color”, afirmó, citando la esclavitud e investigaciones ginecológicas que explotaron a mujeres negras como ejemplos.

Williams considera que la canción deja también al desnudo la incorrecta noción de que el feminismo está “reservado para las mujeres blancas, acomodadas, heterosexuales” con títulos universitarios prestigiosos.

Madre políticamente activa que no se avergüenza de su propio éxito, Cardi B personifica los ideales femeninos, dijo Williams. Pero “porque antes hacía estriptís y la conocimos en un show de telerrealidad y viene de una familia de clase trabajadora (...) para algunas personas parecen negar y desestimar su feminismo”.

Vibras “WAP” de primera dama

Para la conocida ginecóloga Jen Gunter, “WAP” es un nuevo “mojón cultural relevante” con el cual “combatir la desinformación vaginal y vulvar”.

“Nuestra sociedad hace que a las mujeres les de vergüenza hablar de las partes de su cuerpo”, dijo la autora del libro “La Biblia de la Vagina”.

Gunter concordó en que las críticas a la canción eran de esperar. “No hay nada más peligroso para un hombre débil que una mujer empoderada sobre su propia sexualidad”, dijo.

Alabó a “WAP” por abrir conversaciones que pueden ayudar a mujeres que se sienten avergonzadas por sus cuerpos, y señaló que la cultura pop raramente “habla de las vaginas de un modo constructivo”.

Gunter elogió a “WAP” y a otras expresiones artísticas de su tipo por permitir “que las mujeres se expresen de la misma manera en que los hombres se han expresado”. “Creo que ése es un gran paso adelante”, sostuvo.

El martes, durante la convención nacional republicana, que transmitía el discurso de la primera dama estadounidense, la ex candidata al Congreso DeAnna Lorraine tuiteó que “Estados Unidos necesita muchas más mujeres como Melania Trump y muchas menos como Cardi B”.

La rapera, cuyo nombre de nacimiento es Belcalis Almanzar, respondió tuiteando una foto de la tercera esposa de Donald Trump, una exmodelo, prácticamente desnuda.

La imagen no pareció ser una crítica. Cardi B dijo que personificaba “las vibras” de su canción.

“Una simple observación”, apuntó.