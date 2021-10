En menos de seis meses, el Festival Reactívate confirmó su cuarta edición con una doble fecha, el sábado 23 y domingo 24 de octubre, en Arena Perú de Surco. La gran novedad internacional será la participación de los argentinos de Miranda! y los colombianos de Don Tetto.

Esta innovadora propuesta musical contará con 28 artistas nacionales e internacionales, 14 por fecha. Los artistas invitados presentarán una mixtura de estilos como la salsa, rock, cumbia, urbano, electrónica e indie, generando una experiencia única entre los asistentes. Las entradas para asistir a esta doble cita estarán a la venta desde el lunes 4 de octubre en Teleticket.

La gran novedad de esta cuarta edición será la presencia de los argentinos de Miranda! y los colombianos de Don Tetto como estrellas internacionales del cartel. En el primer caso, los intérpretes de “Don” y “Perfecta” regresan al Perú convertidos en uno de los actos de electropop más populares de la región, mientras que los autores de “No digas lo siento” vienen en la gira que celebra sus 18 años de vida artística.

El cartel nacional está integrado por Armonía 10, los Hermanos Yaipén, Deyvis Orosco, la Gran Orquesta Internacional, Marisol y La Magia del Norte, Combinación de La Habana, Bembe, Zaperoko, Mauricio Mesones, Amy Gutiérrez, Son Tentación y You Salsa.

Amen, Raúl Romero, Libido, Rio, ZEN y Pedro Suárez-Vértiz (La Banda), serán parte del line up pop rock más clásico. Mientras que las propuestas más actuales vendrán del lado de We The Lion, Tourista, Laguna Pai, Olaya Sound System, Los Outsaiders, NoxRecomendable, Barrio Calavera y La Nueva Invasión.

PRECIO DE LAS ENTRADAS EN EL SIGUIENTE POST:

