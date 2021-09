La modelo y ex Miss Perú Eco, Lesly Reyna eligió el programa ‘Amor y fuego’ para anunciar que se casará con su novio transgénero llamado Aleck Acaiseid Scolari Woolvett de nacionalidad chilena.

“Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mí mismo género y me siento feliz y estoy feliz. Nunca me he sentido más cómoda con alguien”, señaló Lesly Reyna este viernes en el magazine conducido por Rodrigo González.

Pero eso no fue todo lo que anunció. La modelo recordada por su participación como la exazafata del equipo Rojo de ‘El último pasajero’ contó que quieren en el futuro agrandar la familia y que será el hermano de Alec el donador de esperma.

Además, contó que ha sido víctima de discriminación por su orientación sexual. Por lo que invocó al respeto. “Si no compartes, ¿respeta, no? Creo que el respeto va de la mano, como nosotros respetamos, también pedimos que respeten”, dijo.

“Cuando lo conocí pues lo vi y sentí amor, algo que nunca había sentido por nadie, así tan rápido”, reveló Lesly Reyna.

