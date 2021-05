La mexicana Andrea Meza hizo historia el pasado domingo 16 de mayo al coronarse como Miss Universo en la edición número 69 en la que no solo cautivó por su belleza, sino por el espectacular vestido que lució que tenía 30 mil cristales y que llegó a ella de la manera menos pensada. Este atuendo causó gran revuelo, pues el color rojo es emblemático para México, pues es el tono de la suerte para ese país en la ronda final a la que también llegaron sus compatriotas Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2018).

Con 26 años y originaria de Chihuahua, la ingeniera en software inició la competencia con un vestido corto en color rosa para luego aparecer en un deslumbrante bikini amarillo, pero fue el atuendo de gala el que dejó impactados a los televidentes y llenó de orgullo a todo Michoacán.

El vestido rojo que lució Andrea Meza fue confeccionado por el diseñador Ivis Lenin Ayala Pacheco, originario de Nueva Italia. Mediante su cuenta en Facebook, él reveló que tardó más de un año en confeccionarlo y se inspiró en las musas del cine de oro.

El hermoso traje es de tul de seda rojo escarlata, con escote ovalado en la parte delantera y un tipo de capa con caída sobre al espalda en forma de ‘V’. Además, tiene bordados a mano más de 30 mil cristales “con detalles en flecos de canutillo y cadenas de cristales en forma de arcos dispersos de manera uniforme”. Ivis Ayala lo definió como un “diseño único y exquisito preparado para conquistar el universo”.

Historia del vestido

En una entrevista con el programa ‘Hoy Día’ tras su coronación, Andrea Meza reveló algunos detalles de gran noche en el Miss Universo edición 2021 y cómo el hermoso vestido rojo llegó a sus manos en pleno certamen de belleza en el que logró la tercera corona para México con un color que es un símbolo de buen augurio para el país.

“Es algo muy chistoso, realmente el vestido que yo tenía de la preeliminar era el que yo tenía pensado para la final, de Edgar Lozano, me encanta, es un chico con muchísimo talento. Pero al final, el vestido con el que podía caminar más fácil, era el rojo. Y también me parecía maravilloso, espectacular. En realidad ese vestido no estaba planeado, el diseñador Ivis Lenin llegó con él y me dijo ‘te hice este vestido, quiero que te lo midas y que me digas qué piensas’”, explicó.

Ella desfiló en la gala con el hermoso vestido rojo, el mismo tono que eligieron Lupita Jones cuando fue coronada en 1991 y Ximena Navarrete, en 2010.

“No habíamos planeado nada, aparte el color me fascinó. Bueno el rojo es uno de los colores, ya sabes, que te hacen un estudio de color, entonces está dentro de mi gama. Y dije: ‘Pues vamos con ese’. Aunque ya ves que con anterioridad las chicas de México han ido de rojo, y dije ‘¿qué tiene?’”, explicó.

Detalles de la corona

La joya representativa del Miss Universo lleva como nombre ‘Miss Universe Power Of Unity’ o ‘Poder de la Unidad’ y le fue entregada por la sudafricana Zozibini Tunzi. Esta corona está fabricada por la joyería Mouawad y es una pieza única moldeada de forma artesanal.

La empresa encargada de su preparación reveló que es una representación del “símbolo de la comunidad de mujeres de todo el mundo cuyos lazos las unen”.

Está fabricada con más de mil 725 diamantes blancos y tres diamantes canarios dorados que se unen en juegos de pétalos, hojas y enredaderas. Mouawad destacó que es un ferviente recordatorio que las mujeres “somos más fuertes juntas que separadas”.

Con relación a los diamantes de color canario dorado, estos simbolizan “la nueva edad de oro de la mujer, donde se la celebra por ser completa, diversa, ambiciosa y fuerte sin disculpas”.

Eso no es todo, pues la corona de Andrea Meza ganada en el Miss Universo 2021 tiene una pieza central conformada por un diamante canario dorado de talla mixta que pesa 62,83 quilates. Las hojas, enredaderas entrelazadas y pétalos fueron fabricados de oro de 18 quilates y engastados en diamante blanco.