Luego de acaparar las portadas de los medios de espectáculos tras contar que sufrió abuso sexual en su libro “Mujer pública”, Mónica Cabrejos se presentó este lunes en el programa “Magaly TV: La Firme” para responder a sus detractores, quienes la criticaron por no revelar la identidad de su agresor.

La exvedette aseguró que el día de los hechos -23 de enero del 2021-, intentó recabar pruebas que demostraran que había sido dopada, pero al no lograrlo, prefirió no denunciar al sujeto que la ultrajó ante las autoridades al considerar que no encontraría justicia.

“Yo daría honestamente cualquier cosa por siquiera tener la esperanza de que algún día se va a hacer justicia conmigo. (Lo diría) si yo supiera que en este momento diciéndolo (el nombre de su agresor), yo voy a tener la posibilidad de que se haga justicia”, explicó.

Tras lamentar la terrible experiencia que vivió la exvedette, Magaly Medina le preguntó a la conductora de “Al Sexto Día” si el autor de este delito era el conocido periodista deportivo Luis ‘Papelito’ Cáceres, pero Mónica Cabrejos evitó en todo momento confirmar que fue él su agresor.

“No te puedo responder eso porque sé que no es el lugar. pero si sueño, porque en este país la justicia es un sueño, que alguien intervenga y que se inicie una investigación y yo frente a una fiscal no tendría ningún problema de decir quién es la persona que me drogó”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO:

Ethel Pozo molesta ante alza de precios: “Hemos tenido que cambiar el menú de ‘América Hoy’ por arverjas”

Ethel Pozo dice que hicieron variación en el menú https://www.americatv.com.pe/noticias/