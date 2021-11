Monique Pardo contó que ante la insistencia de sus fanáticos decidió abrir su cuenta de Onlyfans, pero aclaró que solo compartirá fotografías artísticas, pues quiere cuidar su carrera como cantante.

“La mayoría de mis fans son chibolos, siempre he tenido jale con ellos, pero son mandados, a veces, hasta atrevidos... les tengo que aclarar que mis shows son solo artísticos. Por eso, es que voy a abrir mi ‘Onlyfans’”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

“Todo va a ser muy artístico, tengo una imagen que cuidar, pero les va a gustar, lo voy a hacer con mucho cariño. Así que le diría a Leslie Shaw que se cuide, que ya llegué, ja, ja, ja”, acotó.

Asimismo, Monique se mostró entusiasmada porque ya retomó sus shows presenciales. “Sí, estoy empezando a trabajar tomando todas las medidas de seguridad pues la pandemia no ha acabado, pero tengo que chambear por mis pequeñitos, no los puedo dejar desamparados. Estuve unos días en cama, pero ya levanté, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir, estoy volteando la página, empezando de nuevo”, contó.

La intérprete de “Caramelo, Caramelo” también contó que lanzó su versión de “Fuego”, de la cantante Farina

“Acabo de grabar el tema ‘Fuego’, es un cover de ‘Farina’ y está gustando mucho al público, yo siempre busco darle al público algo diferente y entretenido. Así que ahora estoy a full reggetón. De esta manera puedo velar por mis nietas y seguir adelante en la vida, olvidándome de quienes me dieron la espalda”, explicó.

