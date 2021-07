Monique Pardo dio un gran susto a sus seguidores tras conocerse que fue hospitalizada de emergencia en una clínica local esta mañana debido a complicaciones en su salud.

Sin embargo, el susto pasó y la actriz cómica contó qué pasó. “Sí, estuve con una amenaza de infarto esta mañana, toda la noche no dormí. La clínica San Gabriel una vez más me han salvado la vida, porque no tengo una ayuda de quien debería”, detalló a Diario Correo.

En una imagen que se viralizó en redes sociales, se vio a Pardo en una cama con aparatos en brazos y pies. Cuadro que asustó a familiares y seguidores.

Cabe señalar que hace unos meses Monique Pardo acudió de emergencia a un centro de salud tras sufrir un accidente para un número de “El Artista del Año”.

“Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso… pero mis huesos son fuertes, no me he roto ninguno”, señaló en ese momento.

