Álex Casademunt saltó a la fama después de convertirse en uno de los concursantes de la primera y mítica edición de “Operación Triunfo”, de donde salieron reconocidos cantantes como Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa o Manu Tenorio. Sus compañeros de concurso y el mundo de la música y el entretenimiento en España han amanecido con la triste noticia de su sensible fallecimiento.

La noticia de la muerte de Álex Casademunt fue confirmada por su agencia de representación (Telegenia). “Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz”, escribió la agencia en Twitter.

CÓMO MURIÓ ÁLEX CASADEMUNT

El artista de Barcelona perdió la vida la noche del martes 2 de marzo, en un accidente de tráfico en la localidad de Mataró, en Barcelona, España. Aunque en un principio se publicó que el cantante circulaba en una moto, fuentes oficiales han notificado que se ha tratado de un accidente automovilístico.

Álex Casademunt fue concursante de la primera edición de Operación Triunfo (Foto: Intagram/Álex Casademunt)

La Policía Local viene investigando las circunstancias del siniestro, que se produjo en la carretera de Cirera entre las plazas de França y de la Gran Bretanya, en el puente sobre la C-32 a la altura de Mataró, en Barcelona.

Hasta el lugar llegaron cuatro vehículos policiales, cuatro de los Bombers de la Generalitat, y tres del Servei d’Emergències Mèdiques. El cuerpo de la víctima fue extraído y trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.

Cabe mencionar que la muerte de Casademunt fue filtrado en las redes sociales por un trabajador de emergencias que llegó al accidente. Es decir, la noticia del deceso ya se había viralizado en redes antes que la familia incluso estuviera enterada, hecho que indignó a sus seguidores.

Álex Casademunt, el travieso de la academia, como lo llamaban sus amigos, tenía muchos planes profesionales en camino tanto a nivel empresarial como musical. Pero, sobre todo, deseaba ver crecer a la niña de sus ojos, Bruna, su hija de tres años.

LA REACCIÓN DE DAVID BISBAL A LA MUERTE DE ÁLEX CASADEMUNT

David Bisbal, amigo del también cantante, reaccionó a la noticia a través de Twitter. La estrella española reveló que la muerte de Casademunt heló el corazón.

“Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”, escribió Bisbal.