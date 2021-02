El mundo del entretenimiento, en especial la familia de Univisión, está de luto tras la repentina muerte de Lupita Elizondo, reportera de Primer Impacto, quien dejó de existir el sábado 6 de febrero en Houston, Texas.

“El equipo de Primer impacto lamenta la muerte de nuestra reportera Lupita Elizondo y envía las más sentidas condolencias a su familia. Siempre será recordada por su calidad humana, profesionalismo y servicio a la comunidad. Que en paz descanse”, escribieron en las redes sociales del programa.

Desde ‘El gordo y la flaca’ también expresaron sus condolencias. “Triste noticia. Lupita colaboró por muchos años para nosotros desde Monterrey. Una gran persona, muy profesional. Enviamos nuestro más sentido pésame a su esposo y demás familiares. Descanse en paz”.

Debido a la partida de Elizondo, varios se preguntan de qué murió la carismática reportera de entretenimiento.

La reportera en pleno trabajo para Primer Impacto. (Foto: Lupita Elizondo / Instagram)

¿CÓMO MURIÓ LUPITA ELIZONDO?

La reportera Lupita Elizondo dejó de existir de un infarto fulminante, según dio a conocer una fuente cercana a la periodista mexicana, nacida en Monterrey.

Sólo hace poco más de un mes, el 4 de enero, celebraba diez años de casada y le dedicaba unas palabras a su pareja. “Feliz aniversario! #aniversary #love #hudbandandwife #dreamscometrue #texas #houston”.

Incluso, el pasado 22 de enero lamentaba en su cuenta de Instagram, el fallecimiento de su gran amigo Noe Lopez, por quien días antes había pedido una oración por su salud. “No puedo creerlo, he llorado mucho al saber de tú partida. Aunque tenía tiempo que no te veía físicamente, te guardo mucho cariño. Me duele mucho saber que ya no estás entre nosotros (…). Me resisto a creer que el COVID-19 te haya llevado (…). Te recordaré siempre pequeño. ¡Descansa!”.

La reportera nació en Monterrey, México, pero radicaba varios años en Estados Unidos. (Foto: Lupita Elizondo / Instagram)

SE DESPIDEN DE ELLA

Ante la noticia, personalidades del medio dieron a conocer su pesar. “Mi Lupita hermosa. Mi primer trabajo en televisión fue hace 14 años junto a ella, teníamos un segmento de entretenimiento juntas. Varias veces cuando salíamos del show, le acompañaba a grabar sus audios de las notas para ‘El gordo y la flaca’”, publicó Karina Banda, esposa de Carlos Ponce.

“Qué pena tan grande. Dios la tenga en su santa gloria y le dé pronta resignación a su familia”, escribió Laura Sierra, presentadora de la edición digital desde Houston.

En tanto, el presentador Oswaldo Martínez Pollo usó su cuenta de Twitter para dedicarle unas palabras: “Fuiste una gran consejera y gran maestra, gracias por todo tu cariño, jamás olvidaré tantos eventos que nos tocó trabajar juntos, descansa en paz Lupita Elizondo”.

Lo mismo hizo Poncho de Negris en la misma red social: “No lo puedo creer. Lupita Elizondo acabo de hacer una última entrevista contigo, fue mi última entrevista y platicamos mucho de la vida. No sabes el dolor que tengo en mi corazón. Te voy a extrañar mucho. Gracias y QEPD. Te amamos”.

La reportera era muy querida por sus colegas, quienes lamentaron la repentina muerte. (Foto: Lupita Elizondo / Instagram)

LUPITA ELIZONDO

Lupita Elizondo inició su carrera en medios impresos y en la televisión de Monterrey. Tras tener éxito en la cadena Multimedios de la capital de Nuevo León, se mudó a Estados Unidos donde trabajó para el programa de ‘El Gordo y La Flaca’ y ‘Primer Impacto’.

Durante su trayectoria ha entrevistado a muchos famosos del mundo latino con quienes se tomó varias fotografías.