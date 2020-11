Otto Sirgo tiene el corazón roto tras la muerte de Maleni Morales, el amor de su vida durante los últimos 46 años. El actor mexicano se tomó un tiempo para hablar con medios de comunicación y contó cómo fueron los últimos momentos de vida de su esposa, quien falleció la mañana del sábado 21 de noviembre.

El actor reveló que su compañera murió a consecuencia de una trombosis pulmonar. Hace algunos años, a la actriz se le había diagnosticado cáncer de pulmón y durante estas últimas semanas, su salud había empeorado, así que Sirgo aseguró que los doctores le habían dicho que solo quedaba esperar.

Visiblemente afectado y con lágrimas, el primer actor trató de explicar cómo fueron los últimos minutos de vida de su esposa ante las cámaras de Sale el Sol de Tv Azteca.

LA DESPEDIDA DE OTTO Y MALENI

Otto Sirgo relató que una noche antes de que muriera Maleni, pudo estar con ella en el hospital y sin saberlo, logró despedirse.

“Ayer, cuando salí del hospital me despedí de ella, le di un beso y un abrazo. Esa fue la despedida”, dijo conmovido.

Otto Sirgo relató que pudo despedirse de su esposa antes de que ella falleciera (Foto: Instagram / Otto Sirgo)

Para el actor, esta experiencia le dejó una enseñanza: “Tienes que disfrutar la vida”.

En septiembre pasado, Otto Sirgo contó a ‘De primera mano’ que su esposa había superado al cáncer y que debía estar en inmunoterapia por dos años.

“Ella no tenía ningún síntoma ni nada, fue a través de un estudio de rutina que se descubrió que lo tenía, porque le empezó a faltar el aire y no por el cáncer del pulmón, sino porque el tumor estaba presionando una parte de la vena cava y eso no permitía una buena oxigenación de la sangre”, explicó.

Sin embargo, su salud quedó vulnerable. “Ella venía muy debilitada de los tratamientos de quimioterapia y radio y se fue debilitando”.

En ‘Venga la alegría’, el actor dijo que los restos de su esposa fueron cremados y permanecerán en casa de una de sus hijas. Se trata de una voluntad que la propia actriz expresó.

“Mis hijas se van a quedar con sus cenizas”, platicó, “fue un deseo de ella que no quería que la enterraran”.

