Desde que pisó suelo peruano hace unos años, el actor argentino Juan Ignacio, ‘Nacho’, Di Marco siempre tuvo claro que una de sus metas es destacar en la actuación y así lo viene logrando gracias a sus papeles de galán juvenil.

Al respecto, el popular ‘Nacho’ contó que le “enorgullece que esté encasillado en ese rol”.

“Yo sigo trabajando día a día para intentar dar lo máximo y mantenerlo, porque la gente me elige así y la producción también. Estoy muy contento porque muchos quieren tener este rol de galán y para mí es un privilegio, pero todo es base a esfuerzo”, indicó.

Asimismo, el argentino aseguró que se siente bendecido debido a que es uno de los pocos actores que no recibe críticas en las redes sociales.

“El reconocimiento del público lo tomo muy bien, siempre buena vibra. En mi caso no recibo hater y eso se valora en esta época donde cualquiera critica a cualquiera, eso es para agradecer y celebrar. La gente siempre ha sido cariñosa conmigo desde el primer día”, sostuvo.

Junta de vecinos

Consciente de que cada día es un aprendizaje en la actuación, ‘Nacho’ Di Marco contó que estará en la serie “Junta de vecinos”, que se estrenará este lunes 13 de diciembre, por América TV, donde compartirá roles con Karina Jordán, Sergio Galliani, Andrés Wiese, la mexicana Cynthia Klitbo, la argentina Bárbara Torres, y muchos más que pondrán la cuota de picardía a la comedia que está bajo la producción de Miguel Zuloaga.

Encarnará a ‘Benjamín Pereira’, un cineasta muy obsesivo con su trabajo y que tiene feeling con los niños. Además, conocerá a ‘Natalia’ (Karina Jordán) con quien posiblemente tenga un romance. “Este es el personaje más maduro que me ha tocado hacer en las producciones peruanas”, dijo.

Feliz con su novia chilena

Con respecto a su relación con la actriz Chilena Catalina Vallejos, Ignacio mencionó que, pese a estar distanciado físicamente, van construyendo una relación de a poquitos y aprendiendo a vivirla sanamente.

Además, el actor confesó que en unos años más le encantaría tener un hijo. “No sé si me veo casándome, pero sí siendo padre en un futuro lejano, porque aún no está en mis planes inmediato. Me gustaría formar una familia”, detalló.

