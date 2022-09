Natalia Salas causó preocupación al informar, a través de sus redes sociales, que debía ser sometida a una cirugía este sábado 10 de setiembre luego de ser diagnosticada con cáncer de mama.

La actriz explicó que los médicos le realizarán una mastectomía para extirparle uno de sus senos, y que luego de esta operación podrán establecer cuántas quimioterapias necesitará para superar la enfermedad.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia y, finalmente, una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, explicó.

La exintegrante de “Al Fondo Hay Sitio” no es la única figura pública que ha emprendido una dura batalla contra el cáncer. Así como ella, otros conocidos personajes de la farándula peruana han tenido que lidiar con esta enfermedad.

Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas confirmó en el 2019 que padecía cáncer de mama, y desde entonces convirtió sus redes sociales en su mejor ventana para mostrar a sus seguidores su lucha diaria.

Tras varios meses de tratamiento y de someterse a una doble mastectomía, la actriz de “No me digas solterona” anunció que logró vencer a esta enfermedad.

Adriana Zubiate

Hace aproximadamente 15 años, la exconductora de televisión confirmó que padecía cáncer de mama. Tras combatir la enfermedad con duros tratamientos de quimioterapia y luego de extirparse el seno, Adriana Zubiate pudo convertirse en madre.

“Todo lo que me dijeron que no iba a poder hacer, lo estoy haciendo. Todo lo malo que me dijeron que iba a pasar, no pasó. La enfermedad en sí no te mata, sino el estrés y la depresión”, dijo Zubiate tras superar este mal.

Olga Zumarán

En el 2021, la actriz fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino mediante una colposcopía. La ex reina de belleza pudo superar esta enfermedad luego de someterse a una histerectomía, procedimiento quirúrgico donde se le retiró el útero.

“Me sacaron los ovarios, las trompas de Falopio y el útero, los médicos me dicen que tengo muy buen pronóstico porque agarraron la enfermedad al principio, en la primera instancia, y me dijeron que eso era por la prevención, el trabajo de prevención que he hecho todos los años con mis controles, mis chequeos. Eso ha sido básico para salir de este cáncer que me estaba agobiando y me tenía preocupada”, señaló en aquella oportunidad.

Cecilia Bracamonte

La cantante de música criolla tuvo que luchar contra el cáncer de mama en dos ocasiones. Bracamonte se sometió a una operación y rehabilitación durante su primer diagnóstico. No obstante, tras ocho años, tuvo que volver a hacerle frente a este mal.

Tania Libertad

La cantante Tania Libertad ha sido operada de cáncer de mama en tres oportunidades. “La cultura de la prevención puede salvar vidas”, fue el mensaje que dejó tras superar la última intervención.

Denisse Dibós

La actriz también luchó contra el cáncer de mama en el 2017. Si bien no tuvo que someterse a una extirpación de seno, 33 sesiones de radioterapia y dos operaciones fueron necesarias para que Denisse Dibós pueda vencer este mal. En la actualidad toma medicamentos para prevenir que la enfermedad vuelva a su cuerpo.

“Voy a llegar a muchos años más libre de esto, lo tengo clarísimo en mi mente. Cada semana me palpo y si noto algo distinto voy al médico. Queremos que más personas tomen consciencia sobre el diagnosticarlo a tiempo, que aprendan a tocarse, que si ven algo atípico visiten al doctor, si una está más dura, o si creció en tamaño”, dijo en una entrevista con el diario El Comercio.

Nicole Faverón

La exreina de belleza superó el cáncer de mama que se le diagnosticó cuando aún era adolescente. Se sometió a tratamiento médico; sin embargo, el tumor regresó, lo que provocó la extirpación de una parte de la mama.

“Pude sentir lo que sienten muchas de las mujeres que están en el INEN”, explicó en ese entonces la modelo, que afortunadamente salió bien de la operación.

VIDEO RECOMENDADO:

Sheyla Rojas muestra su enorme mansión en México: “tenemos cancha de tenis y de golf”

Sheyla Rojas muestra su enorme mansión en México: "tenemos cancha de tenis y de golf"