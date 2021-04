A través de unos videos publicados en sus historias de Instagram, Natalia Salas denunció que se cruzó en una tienda con un sujeto que estaba usando una mascarilla improvisada, sin importarle que en el lugar había mujeres, niños y ancianos.

“Acabo de salir de una tienda carísima a la que fui a comprar un encargo, porque no puedo comprar ahí, y mientras estaba en la cola para pagar, entró un señor que estaba con cualquier cosa menos una mascarilla. Era como si hubiese agarrado un plástico de su casa, le puso dos pitas y se lo pegó en la nariz”, señaló la actriz.

“Si tú no crees en el COVID-19 porque, bueno, no crees, chévere por ti, pero vivimos en sociedad y las reglas son bien simples: ¡Usa mascarilla!”, añadió indignada Natalia Salas.

Asimismo, la exconductora de “América Hoy” indicó que le parecía injusto que una tercera persona decida sobre su salud. “O sea, por qué él tiene derecho sobre mí al ir a exponerme y exponer a toda la gente y que, encima, cuando lo quisieron sacar se puso malcriado”, precisó.

En otro momento, la actriz no pudo evitar quebrarse al revelar que ella no sale de viaje y no realiza fiestas por temor al virus, y que incluso su familia cercana no conoce a su bebé de tres meses.

“Nadie de mi familia conoce a mi bebé, mis tías no lo conocen, mis primos no lo conocen, mi papá no ha podido venir a conocerlo porque estamos en una pandemia y me parece el colmo que este tipo decida exponerme cuando yo me cuido”, expresó con la voz entrecortada por la situación.

Natalia Salas pidió a los ciudadanos ser más empáticos. “Vivimos en una sociedad y tenemos que respetar, ser empáticos con los demás. A mí tampoco me gusta usar mascarilla, me asfixio, no soporto, pero es lo que hay que hacer”, agregó.

Finalmente, la artista nacional reveló que ya perdió la cuenta de a cuántas personas les ha dado el pésame por perder a un familiar a causa del COVID-19. “No podemos bajar la guardia, tenemos que cuidarnos más que nunca, cuídense, por favor, y usen mascarilla”, finalizó.

