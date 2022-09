Natalia Salas se encuentra recuperándose en su hogar tras ser operada por un cáncer de mama. En medio de su proceso de recuperación, la actriz decidió interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales, donde pidió que le hagan preguntas “con confianza”.

Una de las interrogantes que más llamó la atención fue la de un fan que le consultó si todavía tenía planeado tener otro hijo, plan que anteriormente había comentado. Su respuesta llamó la atención de todos.

“¿Tus planes para un segundo bebé siguen en pie? De ser, ¿podrías darle de lactar con la otra teta?”, le preguntó un usuario de Instagram a la actriz.

“Ya no. Me tiene que inducir a la menopausia para darme el tratamiento. Como este cáncer es hormonal, debo dejar de producir hormonas mientras recibo el tratamiento. Podría intentar después, como en 7 o 10 años, y ya no lo hago. Así que Leandro será hijo único”, respondió Salas.

Natalia Salas respondió a usuario de Instagram que le preguntó por si tendrá otro hijo. (Foto: Instagram)

Natalia Salas dejó el hospital luego de ser operada el pasado 10 de septiembre, tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación en su hogar, junto a su pareja y su hijo.

Natalia Salas revela que padece cáncer

La actriz Natalia Salas sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama. A través de un video contó detalles de su situación y anunció que se someterá a una mastectomía el próximo sábado 10 de septiembre.

Según reveló en un video publicado en su cuenta de Instagram, tuvo que esperar más de un mes para recibir el resultado de sus exámenes. El resultado de la biopsia reveló que padece de cáncer de mama.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, contó en un video en Instagram.

Natalia Salas fue dada de alta tras operación de cáncer de mama

