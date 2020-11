Natalia Salas expresó su emoción por la pronta llegada de su bebé. A través de su cuenta de Instagram, la artista peruana compartió una fotografía de la sesión que tuvo previo a la llegada de su hijo y lo acompañó con un extenso mensaje en el que confesó cómo vivió su embarazo durante todo estos meses.

“Este año viene siendo un sube y baja de emociones para todos, un año de muchos cambios, de mucho aprendizaje. Cada día que pasa estoy más cerca a ser mamá, seremos papás, vamos a tener nuestra propia familia, (lo cual) me emociona, me asusta, me vuelve a emocionar”, escribió en las primeras líneas de su post.

En su publicación, la recordada actriz de “Al Fondo Hay Sitio” señaló que ella y su novio Sergio Coloma esperan con mucha “ilusión y amor” a su pequeño.

“Los últimos días han sido duros, pero tengo fe, mucha fe en que saldremos adelante. Esperamos a nuestro hijito con mucha ilusión y amor. Nos morimos de ganas de hacer de su mundo uno hermoso y depende de nosotros como papás. Nos vamos a esforzar mucho por criar un niño de bien, amoroso y respetuoso”, acotó.

Finalmente, Salas dijo sentirse agradecida por su pareja y su bebé, además prometió que será la mejor compañera y mamá para su pequeño Leandro. “No hay día en que no agradezca por los dos chicos de mi vida: mi Sergio y mi Leandro, mis buenos chicos. Los amo con todo el alma y seré la mamá y compañera que ambos se merecen”, finalizó la actriz de 33 años en Instagram.

