Natalie Vértiz sorprendió este sábado al aparecer en el set de “Estás en todas” luego de poco más de un mes de haberse convertido en mamá por segunda vez, fruto de su matrimonio con Yaco Eskenazi.

“Llegó el momento, la extrañaba un montón, sé que ustedes también. Con ustedes, el regreso de… madre de dos hijos. Y ya está lista para ingresar, con ustedes Natalie Vértiz”, dijo el popular ‘Choca’ para anunciar el ingreso de su compañera al set.

“Muy buenos días, cómo están, cómo los he extrañado”, comentó la modelo al aparecer en la pantalla chica.

Sin embargo, ‘Choca’ se mostró sorprendido por la figura de Vértiz y dijo: “Amiga, estuviste embarazada en algún momento. Amiga, no pasó nada por ella. Yo parezco que estoy a punto de dar a luz”.

Natalie Vértiz comentó que estaba muy feliz con su regreso, además brindó detalles de cómo se encuentra su hijo Leo, quien ya cumplió un mes de nacido.

“Me siento recontra cansada, pero la verdad es que estoy feliz. Ha sido un mes de amor puro, el cansancio pasa a un segundo plano. No puedo creer que ya pasó un mes, ha sido un trabajo en equipo”, comentó.

Finalmente, la figura de América Televisión confesó que en su primer día de regreso al trabajo se sentía ansiosa debido que era la primera vez que se separaba de Leo desde su nacimiento.

“Hoy es el primer día que prácticamente me separo de Leo, no quiero preguntar porque me pongo ansiosa, las mamás me entenderán. Ese día que vuelves al trabajo y no sabes qué hacer, cómo estará mi bebé, pero sé que está en las mejores manos”, acotó.

