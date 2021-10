Luego de que Rosángela Espinoza asegurar que ya no quiere grabar ninguna escena de besos con Pancho Rodríguez por develar que ambos planearon darse un beso en un reto de baile en ‘Esto es guerra’, la conductora de ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz señaló que la joven empresaria se bota.

“Estoy confundida por un lado siento que Rosángela Espinoza se bota como agua sucia, no quiere nada con Pancho y se lo ha dicho clarito que si en el guion (de la serie La Academia) hay un beso que lo retiren y por el otro lado creo que Pancho sí está dolido por el comentario de Rosángela porque ya no quiere nada con él”, manifestó Natalie Vértiz en la última edición del programa sabatino.

Por su lado, Choca Mandros aconsejó a Rosángela Espinoza ser más profesional con su trabajo en la ficción debido a que existen muchos actores que no se llevan bien pero igual trabajan juntos.

“Sin duda después de esta nota, no tendrán sin duda no siquiera una amistad. Rosángela hay que ser un poquito más profesional, no necesariamente porque te lleves mal con un compañero de trabajo no te toque (trabajar con él). Asumo de que muchos actores profesionales han tenido que hacer alguna escena que quizás (no les gusta) como Edith González y Christian Meier dijeron públicamente que no se llevaban bien, pero era pareja en la ficción. Yo te aconsejo que te relajes”, añadió el conductor, quien pidió a los seguidores de los dos guerreros que se relajen también.

Como se recuerda, en la última edición de ‘Estas en todas’ presentaron una nota donde Pancho Rodríguez aseguró que el beso apasionado que se dio con Rosángela Espinoza en un reto de baile fue planeado y no fue producto de la emoción del momento como la influencer de viajes declaró.

