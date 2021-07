En la reciente emisión de “Estás en Todas”, Natalie Vértiz y Choca Mandros se tomaron unos minutos para invitar a los televidentes a participar en el Vacunatón, campaña organizada por el Ministerio de Salud (Minsa) que busca, durante 36 horas ininterrumpidas, inmunizar contra el coronavirus (COVID-19) a quienes tienen entre 47 y 49 años y a los rezagados mayores de 50 años.

El conductor de televisión explicó detalles de esta campaña y recomendó a las personas ingresar a la página “Pongo el hombro” para conocer más respecto al “Vacunatón”.

“Señores, no se pueden perder la Vacunatón. Se inició hoy a las 7 a.m. el Ministerio de Salud ha dado 36 horas ininterrumpidas de atención para poder vacunar a las personas entre 47 y 49 años, y a las personas mayores de 50 años que no aún no hayan recibido ni su primera, ni su segunda dosis”, explicó ‘Choca’.

“Todos los que están en Lima entren a ‘Pongo el hombro’ para que puedan checar todo. Atentos, por favor, vacúnense”, acotó.

Natalie Vértiz también pidió a los televidentes que “no lo piensen más” y acudan a los centros de vacunación para ser inoculados. “Son 36 horas sin interrupción, donde ustedes pueden ir a vacunarse. Vacúnense, no la piensen más, la salud es primero”, enfatizó la figura de América Televisión.

¿Cuándo empezó la Vacunatón?

A las 7a.m., de hoy, sábado 10 de julio, inició la primera Vacunatón en Lima y Callao, la cual consistirá en 36 horas ininterrumpidas de inmunización contra el coronavirus (COVID-19) y que finalizará el domingo 11 de julio a las 7 p.m.

Esta nueva estrategia del Ministerio de Salud (Minsa) tiene como objetivo acelerar el proceso de inmunización y extender la cobertura que nos permita estar protegidos ante una eventual tercera ola de la pandemia.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla y Choca revelan detalles del nuevo conductor de EGG

Sheyla y Choca revelan detalles del nuevo conductor de EGG (15/02/20) null