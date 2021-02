En la edición del 27 de febrero del programa “Estás en todas”, la modelo y presentadora de televisión Natalie Vértiz confesó que está esperando a su segundo hijo. Según dijo, está muy emocionada por la noticia.

“La verdad es que he estado esperando este día, esta plataforma para anunciar algo que me tiene súper contenta”, dijo al inicio de su mensaje, antes que Yaco Eskenazi ingrese al set de su programa.

Para hacer el anuncio, la pareja mostró una ecografía con la que confirmaron que Natalie está en la dulce espera. Mientras las imágenes pasaban, ambos

“Estamos embarazados”, dijo notablemente emocionada Natalie Vértiz, quien no dejó de tomar de la mano de Yaco Eskenazi durante su anuncio.

“Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga ya me estaba delatando. Aún no sabemos que será, pero estamos saltando en un pie de la felicidad. Llegó en un momento en el que tenía que llegar”, añadió.

