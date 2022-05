La actriz Nataniel Sánchez, quien hoy reside en España, dejó en claro a todos sus seguidores que no volverá a interpretar a Fernanda de las Casas en la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ que está preparando América Televisión.

Sus compañeros ya están en plenas grabaciones de lo que será la temporada 2022 como Mónica Sánchez, Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Magdyel Ugaz, Erick Elera y László Kovács y David Almandoz.

Tras publicar una fotografía en su cuenta Instagram sobre su llegada al Perú, creció las esperanzas de sus fanáticos de verla nuevamente peleando y reconciliandose con su inseparable Joel Gonzáles, interpretado por Erick Elera. Pero la actriz aclaró que esto no será posible.

“Al fondo hay sitio” siempre estará en mi corazón”

Así lo dijo en una entrevista para canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, donde además se animó a dar las razones de esta decisión que deja a los seguidores de la serie algo entristecidos.

“‘Al fondo hay sitio’ siempre estará en mi corazón. Iba a grabar todos los días feliz. Yo tengo los mejores recuerdos de la serie. Cumplió su ciclo, no era que no era feliz, pero sabía ya había cumplido su ciclo. La gente me pregunta: ‘Nataniel, ¿cómo no vas a estar?’. Yo aprecio muchísimo el cariño que sigo recibiendo gracias a esa serie. Por ese amor (que recibo), es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar. No voy a ser parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’”, señaló Nataniel Sánchez.

La actriz vive hoy en España, país al que hoy considera su segundo hogar tras pasar cuatro años, está en una de las principales razones por las que no estará en la serie. Ella explicó que ha sacrificado muchos años para hacerse un lugar en la escena española y no retrocederá.

“No se trata de un factor por el que yo he decidido no volver. Son varios factores. Considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón. Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España. La gente cree que es fácil, pero no. Yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola para tener una oportunidad y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo. ‘Al fondo hay sitio’ es el personaje que hice hace seis años. Hay que pensarlo un poco”, sentenció.

