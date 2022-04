La polémica en torno a la separación de Flor Polo y Néstor Villanueva continúa. Tras darse a conocer una presunta infidelidad del cantante, Susy Díaz denunció que Néstor, con sus acciones, ejercía maltrato psicológico contra su hija. Ante las acusaciones, el intérprete de cumbia respondió.

En la reciente edición del programa “América Hoy”, Néstor Villanueva se comunicó a través de un audio para responder a Susy Díaz y aclarar que él no ha maltratado psicológicamente a su expareja.

“Yo no le estoy haciendo daño psicológico absolutamente a nadie. Yo pienso que ellos se están apresurando, o la señora se está apresurando en decir algo delicado y eso no está bien”, expresó Villanueva.

Tras la respuesta de Néstor Villanueva, Susy Díaz tomó la palabra para hacer un pedido especial al cantante. Entre lágrimas, la exvedette aseguró que Flor Polo tiene una niñera especial que le cuenta todo.

“Néstor, tu no sabes como veo sufrir a mi nieto el mayor, mi hija. He puesto una niñera para que me cuente todo. (Flor Polo) todas las noches llora, ella quiere ponerse fuerte pero es horrible”, señaló Susy Díaz.

“Por favor, si quieres hacer tus cosas dentro de cuatro paredes. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Mi hija al ver eso sufre, te lo pido por favor. ¡Ya basta! basta de salir en tantas cochinadas... A mi hija mentalmente la veo mal, por eso Adriano no te quiere ver”, agregó la exvedette.

