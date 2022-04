Néstor Villanueva en el set de “En boca de todos” explicó los motivos por los que no se presentó en el centro de conciliación para llegar a un acuerdo con Florcita Polo tras ponerle fin a su relación.

El cantante argumentó que no se presentó a la reunión con Flor Polo porque no recibió ningún comunicado formal.

“Primero que nada pido disculpas por lo ocurrido, yo recibí ninguna notificación. Ustedes lo comentaron, pero no me llegó la notificación. Sí me llegó la primera notificación, pero fue el día que el presidente decidió poner inmovilización, aún así yo fui al lugar. Pero con la segunda, no sabía, no me notificaron”, dijo ante las cámaras del magacín.

Tras escucharlo, Maju Mantilla le recordó que días atrás, cuando estuvo como invitado en el set, dio a entender que sí sabía de la conciliación. “Él día que se te preguntó tú sí sabías, afirmaste que ibas a ir”, increpó la compañera de Tula Rodríguez.

“Yo iba a ir si me hubiera llegado el documento, el abogado me dijo que si no hay un documento no tengo que ir. Eso se encarga el abogado, no me encargo yo”, se justificó inmediatamente Néstor Villanueva.

Finalmente, el cantante negó estar buscando alargar el proceso de divorcio con la madre de sus hijos. “La gente siempre habla y comenta lo que le da la gana, yo respeto, pero yo he dicho que si ella quiere el divorcio, yo le doy el divorcio y me hago un paso al costado”, explicó. “Yo voy a estar atenta que me llegue el documento para ir, yo voy a cumplir con lo que dice la ley. Yo no me he estado ausentando porque quiero, o por dilatar o porque no quiero darle divorcio como mucha gente especula”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Flor Polo y Néstor Villanueva renuevan sus votos

Flor Polo y Néstor Villanueva renuevan sus votos (ATV)