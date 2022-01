El cantante Néstor Villanueva se presentó este jueves en el programa “En boca de todos” para hablar sobre el fin de su matrimonio con Florcita Polo.

Villanueva sorprendió a los conductores luego que revelara que su aún esposa y madre de sus hijos no le avisó que emitiría un comunicado en el que anunciaría el fin de su relación.

“Primero que nada, yo ese comunicado siento que no es de ella. Uno porque no es su letra, en realidad, me sorprende que saque un comunicado sin haber conversado conmigo”, expresó ante las cámaras del programa de América Televisión.

Tras escucharlo, Tula Rodríguez intervino para manifestar que sentía bastante nervioso al cantante cumbia.

“Néstor, yo que te conozco, te siento nervioso, y claro, no es fácil estamos hablando de una ruptura, de la madre de tus hijos. Esta ruptura no es por falta de amor porque ella ha dicho que aún te ama, sino que ella siente que ha sido por un descuido”, comentó la conductora de televisión.

Tras ello, Ricardo Rondón explicó que Néstor visitaría el set este viernes para dar mas detalles sobre el fin de su relación con la hija de Susy Díaz.

