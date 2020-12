El cantante de reguetón Nicky Jam, quien se comprometió el pasado 14 de febrero (Día de San Valentín) con la modelo Cydney Moreau, anunció que sus planes de matrimonio se han postergado por culpa de la pandemia del coronavirus.

En una reciente entrevista con la revista People en Español, el intérprete de “X” contó que la ceremonia que tenía planeada para celebrar su matrimonio tendrá que esperar, ya que sus familiares son personas vulnerables y no podrían asistir a la celebración.

“Con la situación de la pandemia, la palabra ‘boda’ está en pausa por ahora. Hay mucha gente de la familia de cada uno que tiene una edad delicada que no puede arriesgarse. No hay prisa, el amor no es una boda. El amor es dos corazones que se aman”, manifestó el cantante de reguetón.

Asimismo, Nicky Jam precisó que no tiene una fecha fija para su matrimonio, pero cree que se dará cuando la pandemia termine. Sobre la posibilidad de agrandar la familia dijo: “Ahora mismo no sabemos si queremos más (hijos). Por ahora no puedo decirte que sí, lo que papá Dios diga”.

“Estoy haciendo música que todavía le agrada a la gente después de 25 años. Estoy feliz. Mi plan es tener una trayectoria bastante larga, que la gente pueda decir que Nicky Jam nunca la dejó caer”, agregó.

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, el artista de reguetón anunció su participación en la nueva película “Tom y Jerry”, en la que también actuará su colega y compatriota Ozuna.

“Estoy emocionado en anunciar que seré una de las voces que presentará la película de Tom y Jerry en la gran pantalla. A la espera de que llegue a los teatros en 2021”, escribió el reguetonero en su cuenta de Instagram.

