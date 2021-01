Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al anunciar que la próxima semana estrenará un programa en redes sociales sobre su vida, en él dará detalles de su cómo era antes de ser conocido en la farándula y de su personalidad cuando se apagan los reflectores.

Porcella señaló a “América Espectáculos” que tiene varios proyectos para este 2021, uno de ellos es esta producción.

“Es una parte que no se conoce de mí, porque todo el mundo me conoce de los 8 años que trabajé en ‘Esto es guerra’, de las telenovelas, pero no conocen esa parte de mí o lo que sucedía cuando se apagaba el televisor”, comentó el modelo.

El ex participante de “Guerreros 2020” confesó que esta es una forma de recoger sus vivencias. ”Entonces voy a empezar a contar un poquito mis experiencias. Tengo varios proyectos como en producción, me verán cargando mis cables ,y redes sociales. Tengo varias cosas gracias a Dios”, añadió.

Sin embargo, no dio más detalles sobre en qué plataforma se emitirá el programa o si se trata de una miniserie, documental o largometraje.

Cabe señalar que en la misma entrevista afirmó que está esperando una respuesta de la escuela CEA de Televisa para estudiar actuación en el país norteamericano.

“Creo que irme a México me abrió mucho la cabeza, la mente y comencé a ponerme metas para este año. El 2020 fue un año complicado para todos, para mi, para todo el mundo”, acotó.

Del mismo modo, afirmó que pronto se convertirá en piloto, un sueño que dejó en el 2012 cuando se convirtió en padre, pero que dentro de poco lo hará realidad.

