El exintegrante de “Esto es Guerra”, Nicola Porcella, utilizó sus redes sociales para publicar un reflexivo mensaje en la que le da la bienvenida al 2022, y también donde hace un análisis del año que deja atrás.

En su publicación en Instagram, el chico reality sorprendió al compartir con sus seguidores los verdaderos motivos por los que decidió abandonar el país y buscar nuevos horizontes por México.

“Dejo atrás el 2021, un año que me ayudo a conocerme mucho. Tomé la decisión de irme a vivir fuera de mi país y contra lo que muchos creen, lo hice por mi familia, por su tranquilidad. En Perú siempre tuve estabilidad económica pero nunca la emocional y el 2021 decidí priorizar mi tranquilidad y la de mi familia”, reconoció el influencer.

Porcella también hizo alusión a los diversos escándalos que ha protagonizado en los últimos años, entre ellos su lío amoroso con Angie Arizaga y su participación en la denominada fiesta del terror.

“Muchos años me cuestionaba porque me pasan tantas cosas, y entendí que la vida te da señales para dejar situaciones, personas y hasta trabajos que te hacen daño o sacan lo peor de ti y si tú no haces caso a esas señales en algún momento tendrás que aguantar algo más fuerte para darte cuenta que ese no es el camino”, continúa la publicación del modelo.

Nicola también recordó que uno de los momentos que marcó su vida fue cuando su papá fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa de la Covid-19, una difícil situación en la que pudo conocer a sus verdaderos amigos.

“Todo en esta vida pasa por algo y siempre agradezco como dije las personas que conocí y las que se fueron también porque me di cuenta que estaban solo en los buenos momentos”, concluye.

