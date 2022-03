Tras la ola de críticas que recibió la comediante Norka Gaspar por burlarse de una agresión sexual a una niña, anunció que seguirá haciendo humor a través de ‘Complétala’ su programa en YouTube y aprovechó para recomendar ver otras alternativas como María Pía Copello, quien también está en dicha plataforma.

“Agradezco a YouTube porque queda en el Internet, el cual es infinito y hay para todos, entonces por eso mi humor es escatológico, lisuriento, si no te gusta, lo bueno te todo esto, también está María Pía en YouTube, manyas, puedes ir a verla y no entrar a verla y no entrar a mi canal”, manifestó entre risas Norka Gaspar.

“Yo no la conozco ni nada, pero su humor es blanquísimo, su humor es suave. ¿En verdad están buscando que les enseña algo? Están perdidos de verdad, yo les voy a hacer reír y no todo lo que diga lo tienen que tomar en serio, no sería comediante”, agregó.

Por su lado, su compañero Ricardo Mendoza, creador del show ‘Hablando huevadas’, reiteró “lo que sí quiero que quede claro es que vamos a seguir con ‘Complétala’ porque la gente lo pide, hemos recibido mucho apoyo”.

Norka Gaspar inició el programa pidiendo disculpas por el error que cometió al “bromear” sobre el abuso sexual a una niña: “Sin tener la intensión se lastimó a gente por un video sacado fuera de contexto, mil disculpas a los que haya ofendido, no fue mi intensión, jamás será mi intensión, nunca ofender o apoyar, fomentar cualquier tipo de violencia o abuso porque yo lo he sufrido”.

