Hay algo que marcó la relación entre el príncipe Enrique, Meghan de Sussex y la familia real británica: una frase que presuntamente dijo un miembro de la realeza en la víspera del nacimiento del su hijo Archie en la que expresaba su preocupación por lo oscura que sería su piel. Un comentario revelado por los duques de Sussex durante su entrevista con Oprah Winfrey y que recientemente ha descartado a otra sospechosa de su lista: Camila de Cornualles.

Según la web Page Six, la esposa del príncipe Carlos estaría fuera de toda sospecha sobre la frase emitida contra Meghan de Sussex. “Camila no es racista, puedo afirmar categóricamente que no es la persona a la que se referían Enrique y Meghan”, confirmaba una fuente cercana a la realeza.

Eso sí, según Revenge, el último libro del periodista Tom Bower, Camila en su momento, dijo: “¿No sería divertido que tu hijo tuviese el pelo pelirrojo y a lo afro?” a los Sussex cuando aún eran novios. Según el autor de la publicación, a Meghan no le hizo para nada gracia el comentario, aunque al príncipe Enrique sí.

Se sabe que el hijo menor de Carlos y Diana no es el mayor fan de Camila de Cornualles. la mujer que ocupó el lugar de su madre y que de cierta forma contribuyó al fracaso del matrimonio de sus padres.

Camilla de Cornualles y Meghan de Sussex. (Foto: AFP)

¿Quién será entonces el culpable?

Tras la entrevista a Oprah Winfrey, las sospechas se centraron inmediatamente en la reina Isabel II del Reino Unido y su esposo Felipe de Edimburgo, pero los Sussex se apresuraron a desmentir aquella hipótesis. Una vez excluida Camila de Cornualles, quedan muy pocos candidatos: el príncipe Carlos, su hermana Ana, Catalina y Guillermo, Sofía de Wessex y su marido Eduardo, el hijo menor de la reina.

Un círculo bastante reducido del que por desgracia no se puede excluir a nadie más por el momento. Suponemos que Meghan y Enrique han decidido residir lejos de Inglaterra y los dimes y diretes de sus familiares, al menos en parte por todo este revuelo originado por un comentario de mal gusto.

