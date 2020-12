La cantautora peruana Nuria Saba busca cerrar el 2020 con broche de oro. Pese a ser un año atípico, donde la industria musical se ha visto afectada directamente por la pandemia del COVID-19, la intérprete nacional estrenó su tema “Una vez más”, su tercer lanzamiento musical en el año.

“Una vez más”, el nuevo single de Nuria Saba con ritmos indie pop que estrenó en todas las plataformas digitales desde el pasado 4 de diciembre. El tema habla sobre los cambios en la vida y la oportunidad de volver a empezar.

“El 2020 es un año que ha despertado mucho en mí. Esta nueva canción (‘Una vez más’) se viene cocinando hace algunos meses, pero decidimos sacarla en diciembre para cerrar un 2020 desastroso con broche de oro; un año de mucho aprendizaje pero que, seamos sinceros, nos ha costado bastante”, manifestó la artista mediante un comunicado.

“En realidad esta canción nació a raíz de una conversación que tuve con una amiga acerca de una relación muy tormentosa y dolorosa que vivió por diez años. Me inspiró el hecho de cómo se había logrado reconstruir y me hizo pensar que esa posibilidad existe en todos nosotros, sobre todo si somos conscientes que hemos estado tratando de reconstruirnos todo este año, en todos los aspectos; emocionales, económicos, profesionales. Todos hemos empezado una vez más este 2020”, añadió.

A este lanzamiento, se une la iniciativa de concierto virtual gratuito que estará dando Nuria el 19 de diciembre. El show virtual se grabará en el Teatro La Plaza y estará disponible, de forma gratuita, a través del canal de YouTube.

“Si bien no es lo mismo grabar un concierto que hacerlo en vivo, me emociona mucho estar con mi banda tocando y cantando todos juntos y que la gente pueda disfrutarlo. He estado viendo algunos conciertos online estos últimos meses y a pesar de no tener al público allí, se sentía mucho la vibra increíble de los artistas. Eso es lo que busco transmitir, mi emoción de volver a estar en un escenario”, precisó la cantante.

VIDEO RECOMENDADO

La vida de Selena Quintanilla llega a Netflix

La vida de Selena llega a Netflix